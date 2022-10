Farid répond à votre question météo : quid de l’indice UV lors de ces journées ensoleillées d’octobre?

Et sur le reste du pays?

On retrouvera ce premier front chaud accompagné d’un vent de sud modéré à assez fort et qui donnera quelques pluies continues mais pas trop fortes progressant de l’ouest vers le reste du pays (plus sec sur le sud en matinée). En deuxième partie d’après-midi, une accalmie prendra le relais avec la percée par l’ouest de quelques trouées dans un secteur chaud peu actif marqué par la douceur. Temps un peu plus sec en fin de journée et maximas doux de 13 à 16°C sous un vent de sud-ouest modéré

Il s’agira d’une pause de courte durée puisqu’une deuxième perturbation un peu plus active est attendue la nuit suivante au contact d’un noyau dépressionnaire qui s’engagera en mer du nord. Cela pourrait devenir nettement plus humide en soirée et la nuit de jeudi à vendredi au passage d’une zone de pluie laissant quelques litres surtout sur le centre et le sud.