Farid répond à votre question météo : « Un début de semaine calme avant une dégradation dès jeudi »

Et sur le reste du pays?

Ce petit front froid approchera et il n’en restera plus grand-chose. En matinée, on retrouvera de belles éclaircies sur le centre et le sud. En Flandres et le long du littoral, le ciel aura tendance à se couvrir de nuages d’étage moyen avec un ressenti laiteux mais toujours un temps sec. En deuxième partie de matinée, quelques gouttes à la mer alors que ça deviendra grisonnant sur le Hainaut et les Brabants (toujours du soleil au sud).

Mi-journée voire début d’après-midi, cette perturbation s’enfoncera dans l’intérieur avec quelques averses du Hainaut à la capitale puis Namur alors que ça restera encore sec mais plus nuageux de Liège à Luxembourg. Le soleil reviendra rapidement à la mer alors que ce front atteindra le sud-est fin d’après-midi. Maximas de 14 à 18°C atteints fin de matinée sur le centre avant une baisse de sauf au sud où ça restera doux jusque fin d’après-midi. Vent de sud faible à modéré puis nord-ouest et soirée sèche pour tout le monde.