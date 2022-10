Farid répond à votre question météo: pourrons-nous profiter du soleil ce week-end?

Attention à une nuit suivante dégagée mais froide et une gelée blanche très localement mais ensuite, plein soleil prévu pour dimanche! De ce fait, le mercure remontera et on ira chercher 17°C sur ta région et il fera bon rester au jardin au soleil avec un petit pull. Cette douceur se prolongera encore quelques jours avant une baisse à partir de jeudi.

Et sur le reste du pays?

le ciel sera peu nuageux avec le retour du soleil en début de matinée sur les Flandres, les Brabants et le Hainaut, un peu plus tard sur le Namurois alors que quelques gouttes tomberont encore entre Liège et Luxembourg sous les nuages. Cependant, les éclaircies y reviendront aussi en deuxième partie de matinée.

L’après-midi, de très bonnes conditions avec beaucoup de soleil à la mer et au sud de l’Ardenne, ciel d’alternance sur le centre mais cumulus ne couvrant que 2 à 3/8 du ciel et peut-être un peu plus nuageux sur le relief. Le mercure perdra un point pour afficher 16°C en plaine sous un vent d’ouest faible à modéré tournant même au nord-ouest après-midi. Ressenti frisquet à l’ombre mais toujours agréable plein soleil au sud. Le soir voire même après 16-17 H, ça se dégagera à nouveau annonçant un dimanche pleinement ensoleillé et un peu moins frais sur tout le pays.