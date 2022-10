Encore du beau temps la semaine prochaine ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Hello Mélanie, j’ai plutôt de bonnes nouvelles puisque vous profiterez de conditions assez stables et lumineuses. Le soleil sera déjà de retour samedi matin et devrait persister toute la journée avec au pire quelques cirrus. Il faudra bien se couvrir le matin mais on atteindra 15 à 16°C l’après-midi et l’ambiance au soleil sera sympa. Dimanche verra le ciel se voiler en cours d’après-midi mais le soleil parviendra à briller sous des maximas de 16°C et un vent un peu plus fort de secteur sud. Une petite perturbation donnera quelques pluies lundi matin mais les éclaircies devraient revenir après-midi augurant également un beau mardi sous ces mêmes températures. Bref, un chouette séjour ensoleillé mais bien se couvrir en matinée et garder la veste à l’ombre.