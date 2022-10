Faut-il s’attendre à des gelées cette semaine ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

On devrait relever 5 à 7°C sur Walcourt jeudi matin, mais la nuit la plus froide devrait être celle de jeudi à vendredi où les gelées seront généralisées dans les vallées ardennaises. Ailleurs, il fera froid à la faveur d’un ciel dégagé, peu de vent et d’une nuit claire mais on devrait éviter le gel en plaine. Toutefois, on pourra descendre entre 2 et 4°C sur votre région en campagne avec pourquoi pas une petite gelée blanche vendredi matin. Les minimas remonteront un peu ce week-end.

Et sur le reste du pays?

Cela se confirme, pas sûr que ça soit moins bon malgré quelques degrés en moins et une masse d’air plus fraîche en altitude. Le soleil sera dominant ce jeudi matin avec au pire quelques brouillards sur le sud-est du pays dans les vallées (humidité résiduelle). Ailleurs, une superbe météo donc et un ciel carrément bleu qui fera légèrement remonter le mercure affichant 13-14°C vers midi avec un ressenti doux au soleil.

L’après-midi, le soleil devrait toujours se montrer dominant à quelques cumulus de beau temps près sur le sud et le relief. Je pense qu’il s’agira d’une belle journée et malgré un petit 17°C en plaine, les sensations seront meilleures grâce aux rayons du soleil et le vent moins fort d’ouest (15-25 km/h) et 35 à la mer. En soirée, quelques voiles de cirrus et à nouveau très frais!