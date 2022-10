Farid répond à votre question météo : le beau temps va-t-il se prolonger ce week-end?

Et sur le reste du pays?

Le pays sera coupé en deux avec des brouillards locaux puis beaucoup de soleil sur les provinces du sud. Il fera plus nuageux mais sec avec une ambiance laiteuse à la mer en bordure de ce front froid affaibli. Entre les deux, pas mal de nuages de moyenne en matinée au passage du front chaud mais qui devraient laisser place mi-journée à un temps plus lumineux et un ciel qui se déchire.

Ensuite, des conditions agréables mais de plus en plus voilées sauf sur le sud où le soleil sera plus net alors que le ciel se couvrira plus franchement à la mer. D’ailleurs, un faible cordon pluvieux abordera la côte fin d’après-midi atteignant le centre début de soirée mais il n’en restera pas grand-chose (max 1 L/m²). Il atteindra le sud début de nuit alors que les éclaircies reviendront déjà à la mer puis sur le centre. Maxima de 16°C sur les sommets à 18-20°C sur le centre et le sud mais 15-16°C à la mer sous un vent de sud-ouest assez fort.