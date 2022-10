Farid répond à votre question météo: à quoi sont dues les couleurs roses et rouges dans le ciel le soir?

Salut Mireille, il faut savoir que le soleil matinal et vespéral traverse une plus grande distance dans l’atmosphère pour atteindre la terre. Les nuages et particules polluantes absorbent une partie de la lumière laissant seulement passer les longueurs d’ondes les plus élevées donnant donc ces jolies couleurs au lever et au coucher de soleil. Ceci correspond au rouge, rose et orange contrairement au bleu qui fait partie des longueurs d’ondes plus courtes.