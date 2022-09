Farid répond à votre question météo du jour: l’été indien arrive en Belgique?

En effet, il se caractérise par une période où le mercure remonte brusquement après une période de gel, ce qui arrive parfois à l’est du Canada. Il faut que cela soit une situation de blocage et que les températures soient au moins 5°C au-dessus des normes pendant 3 minimum. La synoptique ne sera pas la même ici mais on en sera proche avec 19°C mardi et mercredi sous le soleil et un petit vent de sud.

Et sur le reste du pays?

On retrouvera cette perturbation sur le sud donnant encore des pluies modérées notamment sur les provinces de Liège et Luxembourg. Le soleil sortira à la mer alors que quelques gouttes voltigeront encore entre les deux mais les éclaircies atteindront aussi milieu de matinée un axe Hainaut-Bruxelles.

L’après-midi, un régime d’averses prendra le relais avec éclaircies mais aussi bonnes rincées surtout sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, un peu moins fréquentes du Hainaut aux Brabants et plus rares sur la Flandre où le soleil fera de belles apparitions. Ce dernier sortira aussi brièvement entre les ondées sur le centre mais ne pas oublier le parapluie car ça peut vite dégénérer dans l’air plus froid d’altitude.

Fin d’après-midi et le soir, on aura droit à une accalmie temporaire avant l’arrivée de ce minimum secondaire qui donnera à nouveau de la pluie dimanche. Maximas assez doux dans cette perturbation océanique avec 12°C sur les sommets à 16 jusque 18°C sur l’ouest sous un vent d’ouest qui redeviendra modéré.