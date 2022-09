Farid répond à votre question météo du jour : le soleil fera-t-il son retour ce week-end ?

Bonjour Élodie, les modèles hésitent encore. Une première perturbation devrait affecter la région en cours de nuit et samedi matin donnant parfois 5 à 15 L/m². Il s’en suivra quelques éclaircies mais aussi un ciel de traîne avec l’une ou l’autre bonne rincée surtout sur le sud. Elles seront moins actives sur Wavre et il ne fera pas forcément froid avec 15 à 17°C bien que le vent d’ouest sera modéré. La fin de journée s’annonce plus sèche mais une deuxième onde est à surveiller la nuit suivante et dimanche matin. Elle pourrait donner de bonnes pluies avant de se décaler vers le sud l’après-midi laissant davantage de périodes sèches sur Wavre pas trop mal placé plus au nord, la situation se joue à 50 km et cela peut encore bouger. Vaut mieux prévoir le parapluie par précaution.