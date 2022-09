Farid répond à votre question météo du jour : « Une chouette première semaine d’octobre » (vidéo)

Et sur le reste du pays?

Ce petit minimum traînera encore sur la mer du nord mais ne cassera pas des briques par manque de dynamisme. Le matin, on retrouvera un ciel nuageux de moyenne altitude sur le centre (Brabants, Hainaut, Namur) et des nuages bas sur l’Ardenne et le sud. Une petite instabilité pourra subsister à la mer avec une ondée parfois ponctuée de grêle mais assez locale.

Fin de matinée et l’après-midi, de belles éclaircies sortiront sur le centre en alternance avec des cumulus parfois bien joufflus mais rarement porteurs d’ondées. Ces dernières seront un poil plus fréquentes sur le sud et le relief ainsi qu’à la mer mais rien de dramatique, il ne devrait pas tomber grand-chose ailleurs (Hainaut, Brabants et nord) hormis une nuée très isolée. En soirée, le ciel aura tendance à se découvrir partout et nous aurons peut-être la chance de voir un beau coucher de soleil coloré. Maximas stationnaires de 10 à 15°C et vent faible de nord.