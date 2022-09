Une petite chance d’un temps sec ce week-end ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Julie, ça ne sent pas très bon pour cette journée de samedi. En effet, une perturbation assez vigoureuse devrait traverser le pays dans la nuit de vendredi à samedi et on la retrouvera en matinée sur une grosse partie du pays dont le Hainaut. Beaucoup de pluie et surtout du vent fort avoisinant 65 à 70 km/h dans l’intérieur et un petit coup de vent à la mer sous des maximas de 14 à 16°C. Les timings sont encore à affiner à J-4 mais il est possible que l’on retrouve un temps un peu plus sec milieu d’après-midi mais de bonnes averses prendront le relais assez rapidement. Pour moi, les chances qu’il fasse sec ce samedi sont quasi nulles, mais dimanche verra une belle amélioration.