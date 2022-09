Farid répond à votre question météo du jour: De la pluie en quantité cette semaine?

Et sur le reste du pays ?

La poche d’air froid glissera vers le sud-est du pays avec encore de bonnes averses à l’est d’une ligne ‘’Charleroi-Bruxelles’' et sur les provinces de Liège et Luxembourg. Il fera plus sec de l’autre côté avec même des éclaircies du Hainaut aux Flandres ayant tendance à progresser vers le centre. Fin de matinée, les ondées ne concerneront plus que Liège et Limbourg alors que d’autres ondées arriveront des Flandres sur le reste du pays (assez espacées).

L’après-midi, des ondées plus présentes sur le nord, la province de Liège mais aussi le sud. Entre les deux, ces averses seront plus espacées sur les Brabants, Namur et surtout le Hainaut et près de la France avec quelques timides trouées. Les ondées se feront à nouveau plus nombreux en soirée par le littoral puis sur le centre avant le retour d’un temps plus sec la nuit. Maximas frais de 9 à 14°C et vent d’ouest assez fort (35-50 km/h).