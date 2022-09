Farid annonce le retour de l’automne cette semaine: pluie, averses et températures fraîches au programme

Beaucoup de vent, à peine 13°C de maxima et donc des conditions pour moi très compliquées pour travailler dehors. On attend une accalmie jeudi mais surtout vendredi où il fera plus sec avant le retour de la pluie samedi et à nouveau un temps plus sec fin de semaine et début de semaine prochaine.

Et sur le reste du pays?

Il s’agira d’une journée automnale avec donc le passage d’une perturbation assez active avec déjà quelques gouttes dans le front chaud début de matinée. Un fin crachin çà et là (plus sec au sud) avant que la partie active de ce front n’aborde la mer vers 9-11 H. On y attend davantage de pluie avec de bonnes rafales de sud-ouest soufflant jusque 70 km/h.

L’après-midi, la partie active atteindra le centre du pays (Hainaut-Brabants-Capitale) aux alentours de 11-13 H, le namurois, est Brabants et Limbourg vers 12-14H et les provinces de Liège et Luxembourg milieu d’après-midi. Il faudra compter sur 2 bonnes heures de précipitations parfois modérées à l’arrière desquelles de fortes ondées prendront le relais. Elles pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre sur l’ouest et un basculement du vent au nord-ouest (35-55 km/h). J’ai bien peur qu’il fasse très frais avec l’arrivée assez rapide de la pluie et j’espère pas plus que 11 à 14°C sur le centre et à peine 9-11°C en Ardenne.