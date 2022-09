Farid répond à votre question météo: quel temps pour une brocante ce dimanche?

Et sur le reste du pays?

Il s’agira d’une journée assez maussade surtout sur l’ouest de notre pays. En effet, ce front traînera longuement à la mer donnant des pluies parfois modérées et un peu plus éparses du Hainaut aux Brabants. Il fera un peu plus sec sur les provinces de Namur, Luxembourg et surtout Liège un peu plus loin de ce minimum centré sur la Flandre occidentale.

L’après-midi, le pays sera coupé en deux avec des pluies continues et une météo maussade sur les Flandres en limite du Hainaut occidental avec un bon vent de NE. Il fera toujours plus sec de l’autre côté de la dépression sur sud Namur, Luxembourg et Liège avec plutôt des averses localisées sous un gros cumulus. Entre les deux, on aura un temps bien gris et quelques pluies intermittentes sur le centre avec de temps en temps des périodes sèches. Il fera un peu plus frais avec 14 à 16°C en plaine et 15 à 18°C sur le sud et le vent sera toujours assez fort de nord-est sur la mer mais plus discret ailleurs.

Le soir, la perturbation aura tendance à glisser sur le sud en faiblissant doucement annonçant un dimanche plus sec.