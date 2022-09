Farid répond à votre question météo: faut-il définitivement rallumer le chauffage?

Et sur le reste du pays?

On aura un ciel laiteux en matinée sur les Flandres, le Hainaut jusqu’à l’ouest de la capitale et des Brabants. Encore du soleil au sud mais le ciel aura tendance à prendre une teinte plus voilée en cours de matinée. La douceur sera encore au rendez-vous avec une bonne quinzaine de degrés sur l’heure de midi en plaine.

L’après-midi, une ambiance grisonnante et quelques gouttes à la mer jusqu’à l’ouest d’une ligne ‘’Tournai-Bruxelles fin d’après-midi et un dégradé nuageux au plus on ira vers le sud. Cela sera également bien grisonnant sur Hainaut, Brabants et capitale et un peu plus lumineux mais tout de même fort voilé sur les provinces du sud. Une journée pas mauvaise et toujours ces maxima avoisinant 16 à 18°C en plaine sous un vent faible de sud-ouest mais qui commencera à forcir au littoral (35-45 km/h).