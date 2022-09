Farid répond à votre question météo: du temps sec pour ce week-end?

Bonjour Claire, je suis un peu mitigé par rapport à ce week-end. En effet, nous profiterons d’une belle journée de jeudi et un vendredi plus voilé mais toujours agréable et sec. En soirée, une perturbation abordera le littoral et pourrait progresser vers l’intérieur du pays ce samedi. Les quantités de pluie attendues ne seront pas énormes mais Tournai ne serait pas très bien placé et en première ligne par rapport à cette perturbation. D’un point de vue personnel, je ne prendrais pas le risque de faire ça à l’extérieur puisqu’il fera de toute manière assez gris, modérément venteux et frais avec 16-17°C avec donc quelques pluies assez probables surtout après-midi. Il me semble donc plus judicieux de faire ça à l’intérieur.