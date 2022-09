Retour des gelées dans les vallées du sud et nuits froides sur le centre: Farid répond à votre question météo (vidéo)

Hello Valérie. Les températures vont, en effet, chuter surtout milieu de semaine à la faveur d’un vent faible, un ciel clair et une masse d’air frais. Cependant, on devrait rester à l’abri des gelées qui affecteront surtout les vallées ardennaises, voire ponctuellement les rases campagnes en provinces de Luxembourg, Namur et Liège (gelées blanches).