Notre Mr. Météo l’assure: «Le temps va s’arranger cette semaine»

Les premières projections vont vers une belle journée de jeudi et ça pourrait se prolonger vendredi avec soleil mais un voile plus épais en cours d’après-midi. Il fera aussi un peu plus doux l’après-midi avec 18 à 20°C grâce au vent de sud-ouest mais glagla le matin avec parfois 5 à 7°C même sur le Hainaut surtout en rase campagne et une gelée sur l’Ardenne. À priori, pas de parapluies à prévoir et c’est déjà une bonne nouvelle.

Et sur le reste du pays?

Notre pays verra une stabilisation de la masse d’air avec donc la formation de belles trouées, quelques bancs de brouillard localisés et une averse à la mer ou sur le nord du pays. Je pense que ça restera sec ailleurs malgré de nombreux cumulus mais pas mal de soleil sur le sud puis à la mer au fil de la matinée.

L’après-midi, toujours cette instabilité qui longera nos frontières nord et est avec quelques bonnes ondées sur le Limbourg, l’est des Brabants en limite de la capitale et surtout la province de Liège avec toujours un temps frais sur le relief. Davantage d’éclaircies et un temps plus sec sur le sud de l’Ardenne, la botte et la province du Hainaut. Petite pièce sur une 2ème partie d’après-midi ensoleillée à la mer et près de la France mais au prix d’un vent de NO atteignant 55 km/h (35-40 km/h ailleurs). Maximas de 11°C sur les sommets à 16-17°C sur l’ouest et la mer.