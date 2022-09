Grêle, vents forts et fortes pluies voire orages ce week-end: Farid fait le point par régions (vidéo)

Ensuite, des éclaircies perceront mais j’attends quelques bonnes rincées toutefois assez espacées bien qu’elles seront parfois copieuses. Il fera frais avec 15°C au meilleur de l’après-midi sous un vent de nord-ouest assez fort. Dimanche verra une petite amélioration grâce à l’anticyclone qui pousse de l’ouest avec des ondées mais nettement moins fréquentes et de longues périodes sèches voire 1 ou 2°C de plus au mercure. On croise les doigts et je te souhaite d’ores et déjà un bon week-end.

Et sur le reste du pays?

Une poche d’air froid descendra en plein sur le royaume dans ce flux de nord provoquant de l’instabilité! En matinée, déjà ces ondées sur le nord du pays qui auront tendance au fil des heures à affecter les Brabants, le Hainaut et les Flandres alors que ça sera encore un peu calme sur le sud.

L’après-midi, ces ondées vont se renforcer et deviendront fréquentes parfois accompagnées d’un coup de tonnerre ou de grêle (1-2 cm). Il fera exécrable avec un bon vent de nord-ouest (45-65 km/h) voire même quasi tempétueux à la côte (65-80 km/h). De fréquentes ondées voire giboulées parfois entrecoupées d’éclaircies brèves. Les maximas ne dépasseront pas 10 à 15°C voire 16°C près de la France sous une trouée. Par contre, on pourra descendre sous les 10°C lors de fortes averses rabattant le froid au sol! En soirée, toujours ces ondées et même un couloir très actif du centre à l’ouest.