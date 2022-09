Farid répond à votre question météo: quel temps sur le carnaval de Tournai?

Hello Virginie, il va falloir prévoir manteaux et k-way. En effet, un flux de nord-ouest assez vigoureux se mettra en place dés jeudi même si les averses seront dans un premier temps assez rares pour ce premier jour de Carnaval. Elles deviendront plus fréquentes vendredi surtout en deuxième partie d’après-midi sous des maximas bien frais de 15 à 17°C et le risque de grêle. Samedi devrait être de la même trempe avec quelques trouées le matin et un régime d’averses plus ou moins actif l’après-midi avec quelques accalmies sous un vent de nord-ouest assez fort et à peine 15°C. Dimanche verrait une petite amélioration avec un temps plus sec près de la frontière française et donc ta région mais toujours bien frais et venteux de nord-ouest avec à peine 16°C.