Farid répond à votre question météo: arrivée de courants maritimes polaires cette semaine

Et sur le reste du pays?

Il faudra se coltiner ce système frontal ondulant qui sera actif avec dès le matin de bonnes pluies continues et parfois des quantités de précipitations > 15 voire 25 L concentrées sur le nord du sillon Sambre et Meuse, les Flandres alors que les pluies seront plus faibles au sud.

L’après-midi, cette perturbation glissera vers les provinces de Namur, Liège et Luxembourg en étant toujours active arrosant encore le centre (Brabants, Hainaut). Un temps plus sec reviendra au nord de la capitale et sur les Flandres. Fin d’après-midi, le centre retrouvera aussi des conditions plus sèches avec ce front qui se retranche sur le sud. Il fera frais avec 15-17°C voire un peu plus à la mer si éclaircies percent fin d’après-midi ou Gaume avant l’arrivée du front, prévoyez le pull… Vent de nord faible à modérer et en soirée, l’air frais repoussera ces pluies vers le Luxembourg.