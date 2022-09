Farid répond à votre question météo: une petite laine pour les balades en musique?

Peut-être un espoir de bonnes nouvelles puisque ce front glisserait vers le sud en fin d’après-midi, ce qui sauverait le début des festivités à 18h30. Il faudra tout de même prévoir pulls voire manteaux puisqu’on ne dépassera pas 15 à 18°C et ça rafraichira encore le soir grâce à quelques éclaircies et un bon vent de nord-est. On croise les doigts pour encore un meilleur timing.

Et sur le reste du pays?

Une dépression au large de l’Atlantique enverra des courants chauds et très humides mais l’air frais tentera déjà de descendre du nord. Nous resterons encore côté doux avec quelques pluies assez faibles le matin surtout concentrées sur le sud bien que beaucoup resteront au sec.

En cours d’après-midi, les pluies auront tendance à devenir plus continues depuis le sud mais les quantités ne seront pas ouf avec 1 à 5 L de manière générale. Rien de grave mais une ambiance bien grise et un mercure qui va se casser la figure bien que ça restera doux. On relèvera 22 à 24°C du centre au nord et 18 à 22°C sur le sud où les pluies plus continues feront baisser le mercure. En fin de journée et la nuit suivante, le front ondulant se réactivera et on attend déjà de bonnes précipitations partout