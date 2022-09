«Une semaine très contrastée», quels jours seront les plus favorables pour l’extérieur? Farid répond à votre question météo

Salut Jean-Louis, la semaine est plutôt bien appréhendée par les modèles météo. Lundi sera estival et bien ensoleillé avant l’arrivée d’une faible perturbation qui donnera quelques gouttes mardi (front chaud). Ces pluies encore éparses auront tendance à s’intensifier le soir par le sud et il fera maussade la nuit suivante + toute la journée de mercredi (la pire de la semaine). L’air frais repoussera cette perturbation avec le retour d’un temps sec jeudi matin et une petite ondée localisée l’après-midi surtout sur l’est et le nord. Ces averses seront un peu plus nombreuses vendredi après-midi avant de devenir de nouveau plus éparses et rares samedi et dimanche. Je conseillerais donc lundi et mardi ou plutôt le week-end prochain voire jeudi, bon courage!