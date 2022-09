Farid répond à votre question météo: une poussée de chaleur durable?

La nuit suivante sera assez douce mais une dégradation est déjà entrevue mardi après-midi et surtout mercredi faisant déjà baisser le mercure. Aucune vague de chaleur en vue mais surprenant mi-septembre surtout sur le sud de la France qui ira chercher localement 35 à 37°C.

Et sur le reste du pays?

Cette poche froide commencera à se combler mais restera assez proche pour nous donner de fréquentes ondées à la mer voire le sud en matinée alors qu’il pourrait faire plus sec ailleurs.

Rapidement et en deuxième partie de matinée, l’instabilité va reprendre avec de nouvelles averses surtout au nord de la capitale et sur le sud du pays. Ces dernières seront un peu plus rares à l’ouest d’une ligne ‘’Mons-Bruxelles’’ avec des trouées plus franches.

L’après-midi, le vent tournera au nord-ouest (25-35 km/h) avec encore pas mal d’ondées sur le relief ardennais, le Limbourg et le nord de la capitale. Ces dernières auront tendance à devenir plus espacées sur les Brabants puis le Namurois.

Le Hainaut surtout occidental pourrait s’en sortir avec un temps plus sec avec une ondée nettement plus localisée et de plus en plus d’éclaircies en deuxième partie d’après-midi. La côte pourra aussi s’en sortir plus au sec alors que ça s’éclaircira partout en soirée. Maximas bien frais sur les sommets avec à peine 13 à 15°C mais 19 à 21°C sous les éclaircies de l’ouest.