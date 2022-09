Farid répond à votre question météo: «Le week-end sera coupé en deux»

Bonjour Benjamin, je pense que le week-end sera coupé en deux. Samedi sera en effet assez maussade avec la goutte froide en atténuation mais qui stagne au-dessus du pays. Encore quelques bonnes rincées entrecoupées d’éclaircies mais je mise une pièce sur une deuxième partie d’après-midi plus sèche depuis la frontière française et la ville y est proche. Il fera frais avec 19-20°C de maxima donc prévoir pull et parapluie. La soirée sera sèche et la nuit calme annonçant un dimanche nettement meilleur. Poussée anticyclonique et donc retour de belles éclaircies malgré quelques nuages bas puis cumulus de beau temps en journée, ça sera assez sympa, moins venteux et plus doux avec 22-23°C, on croise les doigts.