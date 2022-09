Farid répond à votre question météo: «Les prochains jours seront agités» (vidéo)

45 à 60 km/h en rafales de secteur ouest, une mauvaise visibilité et un coup de tonnerre possible à cause du froid d’altitude. Pour ma part, cela me semble difficile et plus envisageable dimanche…

Et sur le reste du pays?

La fin de ces températures chaudes et il était temps. Le matin, on retrouvera pas mal de stratus et encore une petite pluie du nord de l’Ardenne au Limbourg et en Campine. Un temps parfois brumeux sur le relief alors que les éclaircies perceront doucement depuis la frontière française vers le reste du pays en deuxième partie de matinée.

L’après-midi, des lignes d’ondées assez actives balaieront le pays d’ouest en est entrecoupées de belles trouées avec un bon vent de sud-ouest. L’air froid d’altitude sous cette goutte froide pourra donner un bon coup de tonnerre et de la grêle sous les grains les plus virulents. Après 19-20 heures, le coucher de soleil fera retomber l’instabilité et il fera plus sec sauf sur la bande côtière toujours en proie à de fortes averses ponctuées de grêle (creux d’altitude au-dessus de la mer douce).