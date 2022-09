Farid répond à votre question météo: «De la pluie, du vent… L’automne arrive»

De bonnes ondées assez régulières reprendront après-midi sous une fraîcheur marquée et à peine 17-19°C de maximas et avec un vent assez fort de secteur sud-ouest. Il va falloir prévoir le pull et le k-way mais c’est une bonne nouvelle sur le front de la sécheresse de surface.

Je croise les doigts pour quelques beaux moments de soleil ce jeudi à Rochehaut.

Et sur le reste du pays?

L’humidité résiduelle pourra laisser quelques nuages bas ou brouillards sur l’Ardenne mais les éclaircies perceront déjà ailleurs dans un air plus respirable. Le soleil se montrera aussi sur le relief augurant une chouette journée sans histoires.

L’après-midi, le voile nuageux se fera plus épais depuis l’ouest (acte 3) et une 3ème dégradation est attendue en soirée au contact d’un front froid qui n’ondulera plus mais entrera cette fois-ci sur le pays. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest et les maximas ne dépasseront plus 23 à 25°C sur le centre, encore 26-27°C en Gaume.

Le soir, de nouvelles pluies et un coup de tonnerre mais risque d’orage fort un peu moindre sauf sur le sud-est et l’Ardenne encore dans l’air chaud et où une grosse dégradation est probable la nuit suivante (forts cumuls de pluie).