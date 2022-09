Farid répond à votre question météo: la tempête Danielle ne sera pas qu’une amorce vers l’automne

Cette dépression devrait aux dernières nouvelles se diriger entre les îles Britanniques et l’Islande voire le Groenland en s’affaiblissant à cause des eaux plus froides mais la trajectoire est encore difficile à appréhender.

D’autres scénarios plus minoritaires voient le système être repris par le courant d’ouest auquel cas elle évoluerait en dépression classique et pluvieuse sur l’Irlande et l’Angleterre vers le 10 septembre. Je te rassure, aucunes conséquences sur nos régions si ce n’est une perturbation classique d’automne avec de la pluie et un peu de vent jusque 60-70 km/h.

Et sur le reste du pays?

Un calme relatif s’installera à l’arrière de la dégradation avec de larges éclaircies et un ciel de plus en plus laiteux depuis les Flandres et le Hainaut en fin de matinée.

L’après-midi, ça tiendra encore avec un temps laiteux sur une bonne moitié ouest (Hainaut, Brabants et surtout Flandres) et davantage de luminosité en allant vers le sud et l’Ardenne avec des cumulus de beau temps.

Fin d’après-midi et début de soirée, un nouvel axe orageux pourrait traverser le pays occasionnant de fortes pluies avec grêle et orage modéré (front froid). L’extrême sud-est pourrait être épargné avec encore l’ouest et le centre en première ligne... Vent de sud-ouest modéré et chaleur toujours présente bien qu’en léger recul.