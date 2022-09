Farid répond à votre question météo: une dégradation pluvio-orageuse arrive ce lundi (vidéo)

Il faudra aussi se méfier de fortes rafales et de la grêle même si les disparités seront assez marquées sur quelques km. La dégradation pourrait davantage affecter l’ouest du pays avant de s’enfoncer sur le reste des provinces en cours de nuit suivante. Je prévoirais tout de même le parapluie mais pas de vêtements chauds puisque le ressenti sera lourd y compris la nuit et le lendemain.

Et sur le reste du pays?

Cela va commencer à devenir lourd. En effet, la goutte froide centrée à l’ouest de la Bretagne continuera de drainer de l’air assez chaud mais de + en + instable depuis le sud. Le matin, toujours pas mal de soleil et déjà 26 à 29°C début d’après-midi. Au fil des heures, plusieurs minimums de surface vont se creuser sur le nord de la France et cette fois-ci de nombreux ingrédients favorables à des orages seront présents. Davantage d’énergie disponible, de l’air chaud et humide et des forçages.

Il faudra surveiller l’arrivée d’une ligne orageuse active sur les Flandres puis le Hainaut à partir de 16-17 H. Attention donc à des orages localement costauds sur ces régions puis les Brabants et enfin le sud en soirée voire la nuit suivante... Il y aura risque de fortes rafales, grêle et activité électrique importante et pour l’instant l’ouest semble plus à risque.