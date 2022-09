Farid répond à votre question météo: «C’est bien parti pour rester sec ce dimanche»

Et sur le reste du pays?

Cela va bouger puisqu’en effet, un minimum de surface approchera de France surplombé d’air un peu plus froid en altitude et donc assez pour renforcer légèrement l’instabilité. Le matin, on retrouvera quelques nuages moyens sur l’est puis le centre du pays à travers le soleil et une averse isolée près de la France. Ensuite, un fort flux de sud-est dégagera le ciel sur le sud du pays où il fera beau et chaud.

Après-midi, il fera chaud sur les provinces du sud et surtout le sud du relief ardennais. Ailleurs, un ciel d’alternance et une ambiance un peu plus laiteuse d’abord sur les Flandres puis sur un axe Hainaut-Bruxelles bien que ça sera sec. Début de soirée, l’une ou l’autre ondée isolée pourra déborder plutôt le long de la frontière mais ça sera localisé. Les maxima seront de 27°C en plaine mais aussi à la mer et 22-23°C sur les sommets sous ce vent de sud-est modéré. La nuit suivante, ces restes d’orage français envahiront le pays mais ça restera faiblard bien que ça pourrait se renforcer sur le sud.