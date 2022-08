Farid répond à votre question météo: pourquoi peu d’orages cette année?

Dans notre cas, il faisait chaud au sol mais également en altitude sous ces hautes pressions et donc le contraste thermique était souvent faible. Le manque de systèmes frontaux actifs jouant le rôle de détonateurs, le courant Jet trop loin ont aussi été fatal lors de ces deux mois d’été.

Et sur le reste du pays?

L’anticyclone tiendra une journée de plus véhiculant un flux d’est continental bien sec. Des résidus nuageux proches de la France mais ne donnant rien et des éclaircies de plus en plus larges qui arriveront de l’est du pays vers le centre puis l’ouest au fil des heures assurant une belle matinée. Ensuite, quelques cumulus se formeront sur le relief mais sans conséquences.

En cours d’après-midi, toujours pas mal de soleil à travers des champs de cumulus plus nombreux au sud mais d’autres nuages plus arriveront des hauts de France où quelques averses séviront. Ces dernières pourront frôler la frontière et arroser très occasionnellement le tournaisis mais risque très faible. Les maximas restent inchangés avec 24 à 27°C en plaine mais 22 à 24°C à la mer grâce à la bonne brise de nord-est. Ailleurs, le vent soufflera de secteur est jusque 25-30 km/h en rafales. Le soir, ça restera calme et plus ou moins nuageux