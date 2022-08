Farid répond à votre question météo: «Un temps plutôt mitigé la semaine prochaine»

À partir de lundi, cette dépression devrait s’approcher et nous subirions donc de fréquents passages pluvieux plus organisés mais également des accalmies et moments de soleil. Il ne fera pas forcément froid et même doux sous les éclaircies avec toujours 21 à 24°C et des minimas convenables.

Il ne faudra pas prévoir de vêtements trop chauds mais des k-way car à mon avis vous verrez la pluie. Mardi et mercredi pourraient être moins maussades mais à affiner, je n’attends pas de quantités folles non plus.

Et sur le reste du pays?

L’anticyclone ne bougera pas et véhiculera toujours ce flux continental assez doux. Le matin, de larges éclaircies et toujours quelques nuages moyens plus nombreux sur le sud et l’est du pays avec une averse résiduelle sur le relief. Au fil des heures, les éclaircies deviendront de plus en plus larges partout avec même un ciel bleu à la mer, sur les Flandres et à l’ouest de la capitale.

Après-midi, encore des conditions bien agréables avec soleil, cumulus peu nombreux sauf sur le sud et le relief où ils pourront être envahissants. Ces derniers pourront déposer une ondée en Ardenne mais très localisée. Ailleurs, un temps sec et plein soleil à la mer sous des maximas de 21°C sur les sommets et au littoral mais jusque 25 à 27°C en plaine. Le vent sera modéré de nord-est voire assez fort à la mer. Soirée peu nuageuse partout.