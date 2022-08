Farid répond à votre question météo: quel temps pour le mémorial Van Damme ce vendredi?

Je conseille donc de prévoir un parapluie mais plutôt des vêtements légers surtout que les quantités attendues ne sont pas énormes dans les dernières réactualisations. Bien évidemment, c’est à affiner dans les prochains bulletins mais tout n’est pas mort.

Et sur le reste du pays?

On continuera sur la même lancée avec un anticyclone bien solide qui ne bouge que très peu! Il véhicule un flux de nord-est toujours très sec en basses couches et on retrouvera donc un ciel peu nuageux avec quelques stratocumulus sur le sud-est ou le nord du relief ardennais (voile de cirrus ailleurs). Au fil de la matinée, peu d’évolution avec beaucoup de soleil et quelques cumulus dans l’intérieur des Flandres en limite du Hainaut.

Après-midi, une météo estivale et presque chaude puisqu’on atteindra 23 à 26°C sous abri et 21 à 23°C à la mer sous un beau soleil. Dans l’intérieur, quelques champs de cumulus assez peu nombreux et finalement un voile plus épais qui arrivera des Flandres en toute fin d’après-midi. Il ne donnera rien mis à part peut-être un joli coucher de soleil sur l’ouest mais peut-être une ondée sur le sud du relief ardennais en cours de nuit (reste de ligne de convergence). Vent toujours modéré de nord-est