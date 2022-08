Farid répond à votre question météo: une chaleur modérée pour la semaine à venir

Attention cette brise sera parfois costaude avec 35 à 45 km/h mais ça restera chaud au soleil. Il fera un peu plus nuageux vendredi avec un faible risque d’ondées en soirée mais ça sera la fin de votre séjour qui tombe bien cette année.

Et sur le reste du pays?

C’est donc une belle rentrée des classes puisque de belles éclaircies accompagneront les enfants de retour à l’école. Toujours quelques passages nuageux plus encombrants en matinée sur le centre et le sud mais qui ne feront pas long feu. Au fil des heures, le temps restera bien ensoleillé sur le littoral, le nord de la capitale avec l’un ou l’autre champ de moyenne altitude sur le centre et sud mais sans conséquences.

L’après-midi, toujours beaucoup de soleil et quelques cumulus ou nuages moyens dérivant sur le sud mais laissant aussi place à de belles périodes lumineuses. Du coup, le mercure va monter avec 20°C à la mer et sur les sommets, 24°C à Bruxelles jusque Liège et 25°C le long de la frontière française. Malgré tout, de très bonnes conditions et un vent modéré de nord-est alors que ça restera bien dégagé en soirée mais rapidement plus frais.