Farid répond à votre question météo: était-ce le dernier coup de chaleur de l’année? (vidéo)

Pour la suite, pas de grosses chaleurs en vue jusqu’en fin de première décade. Il devient par après moins probable d’avoir des températures > 30°C car n’oublions pas que les journées sont plus courtes et les nuits plus longues limitant l’impact solaire à moins d’un mois du solstice d’automne. Pour moi, ça va être difficile de revoir ces températures avant un bon bout de temps.

Et sur le reste du pays?

Nous basculeront dans de l’air d’origine maritime assez frais mais pas glacial non plus. En matinée, de larges éclaircies et quelques entrées maritime au littoral mais aussi des nuages bas sur l’Ardenne localement. Au fil de la matinée, le reste d’une poche d’air froid d’altitude donnera des cumulus en alternance avec des éclaircies sur Hainaut, Flandres et ouest de la capitale (davantage de soleil au sud).

L’après-midi, la brise devrait bien éclaircir le ciel alors qu’on aura toujours cumulus et belles éclaircies sur le Hainaut, les Brabants et la capitale voire beaucoup de soleil sur les provinces du sud. Aussi, la Gaume verra quelques nuages en marges d’orages locaux sur l’est de la France mais il y fera sec. Maxima agréables de 19°C sur les sommets, 20-21°C à la mer et 23-24°C sur le centre. En soirée, ciel qui se dégage à nouveau partout annonçant un beau dimanche