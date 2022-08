Farid répond à votre question météo: «Une chute de près de 10 degrés en 24h par endroits»

Et sur le reste du pays?

Nous aurons déjà basculé dans l’air plus frais d’altitude avec une ligne frontale affectant surtout les provinces du sud et le relief en s’activant légèrement. On peut espérer 5 à 10 L de pluie pour les chanceux mais cela sera local et non généralisé. De belles éclaircies reviendront à la mer alors qu’une dernière goutte pourra virevolter sous un gros nuage sur le Hainaut, les Brabants et la capitale sous un ciel encore couvert.

L’après-midi, le soleil s’imposera à la mer puis au fil des heures sur le Tournaisis et le centre. Cela restera encore nuageux surtout au sud et particulièrement provinces de Liège et Luxembourg où une nuée pourra intervenir mais de manière locale. Les maximas perdront près de 7 à 10°C avec 19°C sur les sommets dans les nuages à 24°C près de la France en passant par 20°C à la mer au soleil. Vent de nord-ouest modéré et ciel qui se dégage le soir.