Farid répond à votre question météo: quel temps pour un concert en extérieur ce week-end?

Et sur le reste du pays?

Nous aurons droit en matinée à beaucoup de soleil mais déjà un voile de cirrus un peu plus épais à l’approche d’un front froid bien timide. Au fil des heures, ce ciel plus laiteux progressera sur un axe Mons-Bruxelles mais ça restera lumineux. En allant vers le sud, un temps toujours bien ensoleillé et des nuages d’altitude plus discrets.

L’après-midi, l’ambiance deviendra grisonnante à la mer mais le front aura bien du mal à entrer. Par contre, le vent y tournera plein nord devenant modéré et la chute va être brutale avec plus que 20 à 22°C milieu d’après-midi. Il fera toujours chaud sur le centre (Hainaut, Brabants, nord) avec 28 à 31°C et un ciel plus ou moins voilé. Le sud profitera toujours de davantage de soleil avec des pointes à 30-32°C en plaine liégeoise jusqu’à la Campine voire la Gaume. En fin d’après-midi, le vent de nord fera perdre 4-5°C aussi au centre mais ça restera chaud au sud. Quelques gouttes pourront entrer sur le littoral à ce moment mais rien grand-chose.