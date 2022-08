Farid répond à votre question météo: une nouvelle vague de chaleur cette semaine en Belgique?

Pour rappel, il faut une série de minimum 5 jours > 25°C dont 3 jours > 30°C que nous n’aurons pas cette fois-ci. Ensuite, le risque diminue nettement en septembre puisque les journées deviennent plus courtes. Le flux d’ouest pourrait doucement reprendre le 3-4 septembre mais encore à confirmer.

Et sur le reste du pays?

Les hautes pressions se renforceront et repousseront ce front en mer du nord. Déjà beaucoup de soleil le matin et quelques stratus au littoral possibles mais lassant aussi place à de larges éclaircies et du beau temps milieu de matinée.

Fin de matinée et l’après-midi, on assistera à la formation de cumulus en alternance avec de larges éclaircies. Aussi quelques champs de moyenne altitude type moutonneux à l’avant d’un front froid bien loin et toujours davantage de soleil sur le sud de l’Ardenne puis à la mer surtout après 14-15 H. Les Maxima seront chauds sans atteindre des sommets avec 24°C à la mer, 27°C sur les sommets et 27 à 30°C en plaine sous un vent faible de secteur sud (brise de NE à la mer). En soirée, le ciel se dégagera rapidement