Farid répond à votre question météo: quel temps pour la ducasse d’Ath? (vidéo)

Une hausse du champ de pression est attendue pour la suite avec un ciel d’alternance, pas mal d’éclaircies et un temps plutôt sec pour le week-end. Les températures seront douces avec 25 à 26°C et cela devrait se poursuivre lundi bien que cela demande confirmation à J-7. J’ai quand même l’impression que cela s’annonce bien à première vue pour les Athois.

Et sur le reste du pays?

Ce reste de perturbation en phase occlus s’échouera sur l’ouest du pays donnant une goutte sur les Flandres en limite du Hainaut occidental. Il fera plus nuageux mais globalement sec à l’ouest d’une ligne Charleroi-Bruxelles avant la percée de quelques belles éclaircies déjà présentes et plus généreuses sur les provinces du sud à l’abri).

L’après-midi, le soleil percera un peu à la mer entrecoupé de périodes nuageuses parfois un peu plus nombreuses surtout fin d’après-midi. Dans l’intérieur, également un ciel d’alternance mais pas vraiment de pluie et encore de belles périodes lumineuses surtout en allant vers le sud et l’Ardenne. Il fera chaud avec 24 à 28°C sous un vent qui deviendra modéré de secteur sud-ouest. Début de soirée, encore quelques gouttes sur la bande côtière en lien avec ce reste de front ondulant mais faudra chercher.