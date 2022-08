Farid répond à votre question météo: quel temps pour la rentrée? (vidéo)

La semaine de la rentrée devrait selon moi se dérouler dans des conditions toujours assez calmes, peut-être un peu fraîches le matin mais de saison voire au-dessus l’après-midi côté températures avec 24 à 26°C.

À surveiller la position de quelques gouttes froides pouvant donner l’un ou l’autre averse isolée mais encore un peu loin à 8 jours même si la tendance s’annonce calme à première vue.

Et sur le reste du pays?

Ce petit front va donc se casser la poire puisque l’anticyclone va regonfler. Malgré tout, encore de la grisaille et quelques gouttes localisées tôt le matin mais ensuite le ciel va s’ouvrir. De belles éclaircies perceront à la mer où il devrait faire assez beau, sur le sud puis sur les provinces du centre un peu plus tard (Hainaut, Brabants, capitale).

L’après-midi, de belles éclaircies à la mer avant l’arrivée d’un autre voile de cirrus et un ciel d’alternance ailleurs hésitant entre beaux moments de soleil et cumulus sans conséquences. Il fera assez ensoleillé sur le sud de l’Ardenne et côté températures, encore beaucoup de douceur avec 21°C à la mer et jusque 24 à 27°C du relief au centre. Le vent deviendra modéré de sud-ouest après-midi et une autre perturbation très affaiblie entrera sur le pays en soirée. Elle donnera quelques pluies à la mer puis dans l’intérieur du pays la nuit suivante.