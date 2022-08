Farid répond à votre question météo: une pluie persistante ou de belles éclaircies?

Et sur le reste du pays?

L’anticyclone des Açores reprendra la main et étalera sa puissante dorsale sur tout le pays. On aura droit à de très larges éclaircies voire un beau soleil sur une majeure partie du royaume hormis sur le sud-est qui verra quelques nuages bas mais se dissiper rapidement. Fin de matinée, quelques cumulus de beau temps sortiront peut-être un peu plus nombreux au nord de Bruxelles jusqu’à la campine.

L’après-midi, beaucoup de soleil à la mer mais aussi sur le Hainaut, les Brabants et le namurois + sud avec quelques champs de cumulus sans conséquences. Ces derniers seront toujours un peu plus encombrants sur le nord du pays mais la journée sera très agréable dans l’ensemble. Il fera doux voire chaud mais sans plus avec 21-22°C sur les sommets et à la mer et jusque 24-25°C en plaine sous un vent d’ouest modéré et assez fort à la mer.