Farid répond à votre question météo: vers une nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine?

Hello Sylvain, en effet la semaine prochaine s’annonce à nouveau assez chaude avec le retour des hautes pressions. Une petite perturbation vendredi après-midi, une autre lundi mais pas grand-chose côté précipitations… Pour la suite, j’attends une nouvelle hausse du mercure mais nous ne devrions pas atteindre des sommets car la saison avance et les journées deviennent un peu plus courtes mais aussi les nuits plus longues. Je table sur 24 à 28°C mardi puis un pic de mercredi à vendredi avec 25 à 31°C et des nuits encore respirables. La fin du mois s’annonce toujours chaude sans excès avec 25 à 30°C mais seul hic pas de dégradation pluvieuse digne de ce nom. Pour moi, le risque d’une nouvelle vague de chaleur semble limité même si ça reste à confirmer.