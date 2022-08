Farid répond à votre question météo: «Une petite perturbation pas bien méchante ce vendredi»

Bonjour Noémie et tout d’abord, mes plus sincères félicitations! La météo ne sera pas idéale mais pas catastrophique non plus avec une période un peu plus compliquée après-midi. Il fera encore sec le matin pour la cérémonie avec un ciel certes voilé mais encore lumineux tandis que les premières pluies aborderont la côte avant 11-12 H. Cette petite perturbation pas bien méchante progressera dans l’intérieur et le Brabant Wallon qu’elle pourrait légèrement arroser milieu d’après-midi avant le retour d’un temps plus sec le soir (2-3H de pluie faible et 2 à 4 L). Les maxima seront agréables avec 24-25°C sous un vent d’ouest parfois modéré mais il faudra tout de même prévoir de quoi se couvrir pour ces quelques heures, amusez-vous un maximum.