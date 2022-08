Farid répond à votre question météo: quelles seront les régions les plus touchées par les orages?

Hello Maxime, il y a un espoir de précipitations copieuses surtout cette nuit et demain matin dans ta région mais les disparités seront encore énormes. On attend fin de journée des averses et un coup de tonnerre sur l’ouest. En cours de nuit, un creux remontera de France et un probable passage orageux devrait secouer le pays fin de nuit et demain matin. Les quantités pourront être significatives avec 10 à 20 L pour les plus gâtés et Rochefort semble pas mal placé même si l’ouest est mieux mis. Ensuite, une accalmie est attendue en matinée avant le retour de quelques ondées orageuses après-midi mais plus localisées (24°C max). Il est possible que d’autres averses reviennent la nuit suivante et jeudi matin avant le retour d’un temps plus sec. Une autre perturbation devrait aussi apporter quelques litres vendredi, il y a de l’espoir.