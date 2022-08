Farid répond à votre question météo: de l’eau en quantité la semaine prochaine?

Bonjour Bernard, il y a un peu d’espoir pour voir de l’eau dans ta région. Il faudra être patient puisqu’il fera chaud ce mardi mais une petite tendance aux averses va se dessiner fin d’après-midi par les Flandres et tu seras en première ligne. La nuit suivante pourrait être plus agitée avec un passage orageux actif et d’autres averses plus ponctuelles mais fortes mercredi après-midi. Jeudi sera plus sec avec des orages principalement sur le sud-est et une petite perturbation atténuée pourrait apporter l’un ou l’autre litre vendredi. Week-end plutôt sec mais un nouvel espoir d’eau se dessine lundi avant une nouvelle poussée anticyclonique fin de mois. D’ici lundi, les 15 à 25 L sont jouables mais il y aura des disparités, on croise les doigts.