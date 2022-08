Bonjour Mery, il y en aura pour tous les goûts cette semaine. En effet, lundi verra de l’air plus frais prendre le relais avec une ondée localisée le matin mais un ciel d’alternance sans trop de grabuge après-midi (25-27°C). Mardi sera une journée chaude et estivale avant une dégradation plus organisée en cours de nuit suivante et de nombreuses ondées mercredi qui se prolongeront jeudi. Il ne fera pas froid donc pas de vêtements chauds mais un parapluie est indispensable. Vendredi verra l’anticyclone regonfler avec la reprise d’un flux d’ouest assez agréable et un ciel d’alternance sans tracas. C’est encore loin mais le week-end s’annonce plutôt sec, lumineux avec des maximas de 24 à 27°C.

Et sur le reste du pays?

Nous arriverons à une période charnière avec le passage de ce petit creux de surface surmonté d’un peu d’air froid en altitude. Un petit coup de tonnerre sur le sud de l’Ardenne mais pas grand-chose ailleurs voire même quelques éclaircies du Hainaut aux Flandres (laiteux voire couvert sur les autres régions).

Au fil des heures, l’instabilité se mettra en route avec le réchauffement diurne mais on n’attend pas la dégradation orageuse de l’année. Quelques ondées ponctuées d’un coup de tonnerres assez localisées bien que beaucoup passeront au travers. Elles seront concentrées sur le Hainaut occidental, les Flandres jusqu’au nord d’une ligne Bruxelles-Liège. Un temps plus sec au sud et une ondée isolée possible du Hainaut aux Brabants entre des éclaircies passagères. Maximas de 22 à 27°C des hauts plateaux à la plaine sous un vent de sud-ouest modéré, on souffle! Le soir, l’instabilité déclinera et on retrouvera une nuit plus calme avec des éclaircies.