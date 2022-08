Farid répond à votre question météo: quand vont tomber les orages? (vidéo)

Je pense que le risque d’orage est assez faible et plutôt concentré en soirée où une cellule très isolée pourra éclater sur l’Ardenne. Par contre, d’autres orages en fin de vie pourraient remonter de la frontière française mais plutôt en milieu-fin de nuit donc pas de souci pour toi. Bien s’hydrater, vêtements légers et ne pas oublier la crème solaire malgré le ciel laiteux.

Et sur le reste du pays?

Nous resterons dans ces courants très secs de secteur est voire sud-est. Le ciel sera encore une fois tout bleu ne tolérant même pas un nuage d’altitude hormis en fin d’après-midi peut-être sur l’extrême ouest ou la frontière allemande.

Côté mercure, il fera toujours très chaud sans atteindre des sommets avec 27-28°C à la mer, 29°C sur les crêtes ardennaises et 29 et 33°C dans l’intérieur (31-32°C à Uccle). Le vent hésitera entre sud-est et est devenant modéré après-midi. En soirée, les premiers voiles de cirrus remonteront de France mais sans conséquences.

On retrouvera un ciel plus laiteux dimanche mais toujours des températures très chaudes et un orage pourra se former très localement au soir près de la France ou sur l’Ardenne (assez isolé).