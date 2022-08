Farid répond à votre question météo: «Les nuits seront-elles encore respirables jusqu’en fin de semaine?»

Salut Anthony. C’est vrai que l’absence de vent combinée à des nuits claires et un peu plus longues qu’en juillet fait baisser le mercure à des valeurs acceptables. On tourne ces derniers jours entre 13 et 18°C en plaine, voire moins de 5°C dans certains trous à froid ardennais, où il a même gelé au sol en début de semaine. On devrait tout de même gagner l’un ou l’autre degré d’ici dimanche, mais cela restera respirable avec toujours 15 à 18, voire 19°C dans les grandes villes et les zones urbaines. On descendra parfois jusque 5 à 10°C dans le fond des vallées du sud contre 17 à 19°C sur les sommets (inversion et air chaud en altitude). On préférerait un peu moins, mais ça permet tout de même d’aérer les maisons avant le cagnard en journée. Il faudra attendre milieu de semaine prochaine pour voir des nuits un peu plus fraîches, patience.