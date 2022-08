Farid répond à votre question météo: orages ou pas dimanche soir et lundi?

Et sur le reste du pays?

Il continuera de faire beau et chaud et le soleil s’imposera en maître dans le ciel belge. Sous l’impulsion d’une masse d’air chaud en altitude mais loin des records, le mercure s’emballera de nouveau et on atteindra vers midi 25 à 29°C en basse et moyenne Belgique. On respire encore en matinée avec 14 à 18°C et 4 à 10°C dans les vallées du sud.

L’après-midi, toujours ce ciel bleu et des maximas atteignant 27°C à la mer grâce à une petite brise de nord-est. Dans l’intérieur, on atteindra 28°C sur la haute Ardenne et jusque 29 à 32°C ailleurs voire une pointe à 33°C dans le tournaisis et la frontière française. Le vent sera orienté au nord-est ou à l’est et sera parfois modéré l’après-midi. En soirée, le mercure aura un peu plus de mal à descendre.