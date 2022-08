Farid répond à votre question météo: à quand un peu d’eau sur le pays? «Il y a de l’espoir»

Bonjour Pierre-Olivier, en effet c’est très sec et dans la continuité de ce mois de juillet où l’on a cumulé 5 L de pluie à Uccle pour une norme de 76 L. Ce n’est pas mieux en ce mois d’août avec 4 L de pluie et absolument rien à prévoir jusqu’à dimanche inclus au moins. À partir de lundi, de l’air plus froid d’altitude arrivera de la mer et pourra provoquer quelques orages et une situation plus instable jusque jeudi-vendredi prochain. Il s’agira encore de phénomènes localisés et non d’une dégradation pluvieuse généralisée. Certains seront bien arrosés et d’autres boudés par la pluie mais il y a l’espoir d’un peau d’eau entre le 15 et le 19-20 août. Ensuite, une nouvelle poussée chaude et un temps plus sec sont possibles mais à confirmer. Le risque d’incendies reste très élevé en raison de ce flux de nord-est assez fort, prudence.